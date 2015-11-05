"الرّيسك"أفضل مسلسل درامي تونسي في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

توّج قرّاء "سيدتي"في استفتاء2015 مسلسل "الرّيسك"أفضل مسلسل درامي تونسي ، وهناك إجماع على أنّ المسلسل يكاد يكون فيلماً سينمائيّاً بتقنيّة عاليّة ولعبة دراميّة محبوكة وأداء متميّزللممثّلين والممثّلات.

و"الرّيسك "هي كلمة فرنسية تعني "الخطر المحتمل " وهو عنوان عمل درامي من النوع الاجتماعي البوليسيّ تم عرضه على قناة "حنبعل" في20 حلقة خلال شهر رمضان وهو من تأليف محمد علي دمّق وإخراج نصر الدين السهيلي. وتتمحورأحداث هذه الدراما حول بحث البطل عن حقيقة مقتل والده الذي كان في مواجهة عصابة سعت للاستحواذ على ممتلكاته ،ويطرح المسلسل مواضيع ساخنة يعيشها حاليّاً المجتمع التّونسي ومن أهمّها الإرهاب والتهريب وتفشي ظاهرة الفساد في أوساط بعض رجال الدولة وانتشار العصابات وبارونات النهب وتببيض الأموال وتهجير فئة من الشّباب للجهاد..فالمسلسل يستمدّ أحداثه من رحم الواقع التونسي الحالي أي في مرحلة ما بعد الثورة.

وشارك الممثل التركي "سليم باركتار"(وهو الذّي تقمّص دور سنبل آغا" في مسلسل حريم السلطان ) وهو من أصل عراقي (من تركمان) وقد هاجر صغيراً الى تركيا، في مسلسل"الرّيسك" الذي بثّته قناة" حنبعل" التونسية وهي قناة خاصّة. وظهر الممثّل التركي في مشاهد قليلة جسد فيها دور رجل أعمال تركي من المافيا ومثل دوره في مسلسل "الريسك" باللهجة التونسية بإصرار منه. إذ كان من المفترض أن يقدم دوره باللغة التركية إلا أنّه أمضى الليلة التي سبقت اليوم الأول للتصوير بأكملها في حفظ نصّه.

وتسعى القنوات التونسية إلى إشراك نجوم من مصر أو تركيا في المسلسلات ولو في مشاهد قليلة لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدين. فالمنافسة شرسة من أجل كسب أكبر جزء ممكن من "كعكعة "الإشهار الشهية.

ومن أهمّ الممثّلين في مسلسل"الريسك"صالحة النصراوي التي جسدت دور مريم التّي تعمل ضابطة في أمن الدولة مع زميلها رجل الأمن الشرير سمير الذي جسّده محمدعل بن جمعة وكذلك جمال ساسي وفؤاد ليتيّم وحسام الساحلي ومنال عمارة.

وجسّد الممثّل عاطف بن حسين دور سياسي عانى كثيراً من الظلم يخرج من السجن لينتقم من كلّ الذين تسبّبوا في معاناته و تبدأ من هناك لعبة تصفية الحسابات السياسيّة.

ولا بدّ من الإشارة أنّ المسلسل ظلمته قناة "حنبعل" التي أنتجته وبثته بعدم توفير الدّعاية الكافيّة له –وفق ما أكده بعض المشاركين فيه-

"سيدتي"تتقدّم بالتهنئة لكلّ فريق مسلسل"الريسك" راجيّة لهم مزيداً من النّجاح والتألّق.

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