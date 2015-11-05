رداً على الانتقادات بسبب طردها ملحد من برنامجها.. رانيا ياسين تبرر:غيورة على ديني

أثارت الممثلة رانيا محمود ياسين، مقدّمة برنامج "صباح العاصمة"، الذي يعرض على قناة "العاصمة"، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافتها شخصاً عرّف عن نفسه بأنه ملحد، إذ طردته بعد دخوله في نقاش مع ضيوف الحلقة، ما دفع بالكثيرين إلى التساؤل عن سبب استضافته أصلاً، طالما أنها ستطرده؟ وهل يجب معاملة الضيف بهذه الطريقة المهينة أياً كانت معتقداته أو ميوله؟

ولم تكتفِ رانيا بطرد الضيف، بل وجّهت إليه إهانة، حين قالت له: "أنا غلطانة إني جبت ملحدين هنا، اطلع بره يا كافر".

رانيا اعتذرت على صفحتها الخاصة على الفيسبوك عن طرحها لموضوع الإلحاد، لكنها لم تعتذر عن التصرّف نفسه، بل بررته بغيرتها على دينها الإسلامي قائلة:"عايزه أوضح بخصوص حلقه الملحد أولاً دي رؤية رئيس تحرير البرنامج ولازم تحترم بصرف النظر عن رأيي الخاص في استضافة ملحدين، ثانياً الظاهرة في تزايد وكان يجب طرحها حتى لا تزيد".

وتابعت: "أما بالنسبة لانفعالي مش فجأة لا الجزء المعروض من الحلقة مجتزء منه الجزء الأول من الفقرة، وبعدين حضرته بدأ يستفزني من قبل بداية الفقرة علشان قلتلوا اني شفتوا قبل كده في حلقه أخرى و انه كان سلفي، وأتعصب جدا وقالي انا مش جاي أتكلم في موضوع شخصي، قلتوا لا أنا سمعتك في برنامج تاني قلت كده، وبدأ يحتد عليه وأنا علشان هو ضيفي مردتش عليه، و أكبر الموضوع لأنه أتكلم معايا انا وشريف بطريقه غير لائقة وهدد انه هيمشي، بصراحة كان خايف من المواجهة وحسيت انه بيعمل حيل دافعيه لنفسه قبل الحلقة".

وأكملت رانيا تبريرها بالقول: "بعدين بعد ما بدأنا المناظرة مكنش عايز الضيف الباحث الإسلامي يرد وكل ما يتكلم يسكته وكمان كان رافض أن تدخل مداخلات تقاطعه، يعني من الأخر كلنا نمشي الحلقة على كيفه بالتالي أنا كنت احتراما للمهنية لازم أدي فرص متساوية للضيفين، أما ديني فانا غيورة عليه وده مزعلش حد لأن ده مش موضوع سياسي يجب أن تتحكم المهنية في حواري وأكون حيادية دي ثوابت واحد بيلعب بأفكاره المسمومة علي الناس ورفض الرأي الآخر انه يعبر عن نفسه".

وقالت رانيا، في تعليقها على الانتقادات، التي تعرضت لها بسبب سوء تصرفها قائلة:"على أي حال بشكر كل الآراء الإيجابية وبحترم الآراء المختلفة طالما محترمة وعلى أي حال حتى لو في ناس مش عاجبها بقولهم يوم ما اترمي في حفرة وابقي أمام الله عز وجل وربنا يقولي ما دافعتيش ليه عني وعن سيدنا النبي مش هينفعني حد لما أرد على ربنا عز وجل وأقول معلش كنت بتعامل بمهنية".

يذكرأن رانيا ممثلة في الأساس، وهي ابنة الفنان محمود ياسين، ويُعدّ هذا البرنامجتجربتها الثانية، وقد كان لحادثة طرد الضيف مفعول إيجابي، إذ عرفكثيرون أنها باتت مقدمة برامج..