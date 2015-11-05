ليلة_الابطال انتهت - روما 3-2 ليفركوزن (صلاااح).. بايرن 5-1 أرسنال (اكتساااااح)

يعتقد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون أن حكم مباراة فريقه أمام الزمالك تأثر بأفعال لاعبي الأبيض حسب قوله.

وانتصر الزمالك على المقاولون بهدفين لهدف في مباراة الجولة الرابعة من الدوري المصري والتي شهدت أحداثا مثيرة.

وطرد الحكم إبراهيم نور الدين لاعب الزمالك طارق حامد بعد ربع ساعة، ليتقدم المقاولون في بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل الأبيض هدفين، جاء الثاني منهما من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقائق الأخيرة.

وقال محمد عادل في تصريحات لقناة TEN عقب اللقاء: "لاعبو الزمالك وجهازه الفني يسبون الحكم بأبشع الألفاظ منذ بداية اللقاء، ولم يفعل أي شيء ضدهم".

وأضاف "لا يوجد شك أن طرد طارق حامد المبكر أثر على أداء الحكم، فضلا عن رعب وإرهاب لاعبي الزمالك له".

ويشعر المشرف العام على الكرة بالمقاولون بالرضى على أداء فريقه الفني في اللقاء.