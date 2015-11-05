بالفيديو #ليلة_الابطال - صلاح بطلا في انتصار روما المثير على ليفركوزن

سجل محمد صلاح نجم روما هدفا وصنع ركلة جزاء فاز بها فريقه على باير ليفركوزن 3-2 يوم الأربعاء.

وحل ليفركوزن ضيفا على روما ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة الثانية ثم أضاف إدين دجيكو الهدف الثاني لروما في الدقيقة 29.

لكن ليفركوزن عاد للمباراة بهدفين في أول خمس دقائق من الشوط الثاني بواسطة أدمير محمدي وخافيير هيرناندز "تشيتشاريتو".

وعاد صلاح ليتوج مجهوده في اللقاء بالدقيقة 78 حين سقطت الكرة أمامه على خط المرمى بعد صراع لاعبي الفريقين داخل منطقة جزاء ليفركوزن ليقوم عمر توبراك بدفعه بيده داخل المرمى ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه توبراك، وسجل ميراليم بيانيتش ركلة الجزاء بنجاح.

ورفع روما رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف برشلونة المتصد بعشر نقاط.

شاهد أهداف اللقاء