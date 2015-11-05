رئيس جامعة القاهرة: وقف الدراسة بفرع الشيخ زايد بسبب الأمطار

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قررت وقف الدراسة بإلغاء محاضرات غدا الخميس، بفرع الجامعة بالشيخ زايد بـ6 أكتوبر، لطلاب كلية الحقوق والتجارة سواء لمرحلتى الليسانس والبكالوريوس أو الدراسات العليا، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التى شهدتها مدينة ٦ أكتوبر مساء اليوم.

وأضاف نصار، فى بيان له، أن القرار جاء حفاظا على الطلاب، ومراعاة للظروف العامة التى تمر بها هذه المنطقة وتعد خارجة عن إرادة الجميع.

ويذكر أن شوارع مدينة 6 أكتوبر تعرضت للغرق بفعل هطول الأمطار الغزيرة مساء اليوم.