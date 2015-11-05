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بالصور..قائد المنطقة الشمالية يتفقد أعمال شفط المياه من نفق المندرة بالإسكندرية

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بالصور..قائد المنطقة الشمالية يتفقد أعمال شفط المياه من نفق المندرة بالإسكندرية بالصور..قائد المنطقة الشمالية يتفقد أعمال شفط المياه من نفق المندرة بالإسكندرية
تفقد اللواء أركان حرب محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية، أعمال شفط وكسح المياه من نفق المندرة بالإسكندرية، تمهيدا لحركة المرور أمام السيارات، واستعادة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، فى توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة تقديم الدعم اللازم للمواطنين.

ووجه قائد المنطقة الشمالية بضرورة تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير الدعم اللازم من سلع تموينية ومواد غذائية للقرى والمناطق المضارة فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، والتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمحليات لمواجهة السيول.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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