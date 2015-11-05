إبراهيم عيسى: "البرلمان نجح بأقل من 10% وهناك مشكلة فى شرعيته"

قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن وجود البرلمان ضرورة حتمية، لكن نتائج المرحلة الأولى، تكشف أن الذين نجحوا هم من غلبة الصوت الواحد القديم المؤيد المبايع وليس الصوت المختلف المغاير، الذى يمكنه تقديم شىء يساوى ثورتين، على حد قوله.

وأضاف الكاتب الصحفى، عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه لا يتحدث عن العملية الديمقراطية بل حجم المشاركة، موضحا: "أنا لا أتحدث عن العملية الديمقراطية، إنما مجلس نواب جاء به 10% أو أقل من من المصريين عموما وليس الذين لهم حق التصويت، هذا بالتأكيد فيه مشكلة شرعية حتى وإن جاء بصناديق الانتخاب، وكان ممثلاً للشعب".

وأشار إلى أن محصلة المشهد السياسى للبرلمان، تكشف مقاطعة الشعب له منذ اللحظة الأولى ولم يمنحه إقبالا يؤكد أنه اختيار "الأمة"، لافتا إلى أن المعروض من المرشحين لا يقدم جديدا لهذا البلد، وتابع:"لكن الاحترام لهم مؤكد وأكيد وواجب".

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