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أشرف السعد: 25 يناير أطهر ثورة بالتاريخ..و30 يونيو "غربلتها من الشياطين"

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أشرف السعد: 25 يناير أطهر ثورة بالتاريخ..و30 يونيو "غربلتها من الشياطين" أشرف السعد: 25 يناير أطهر ثورة بالتاريخ..و30 يونيو "غربلتها من الشياطين"
قال أشرف السعد، رجل الأعمال المصرى المقيم بلندن، ان ثورة 25 يناير هى أطهر ثورة فى التاريخ وشبابها نقى، ولكن كان هناك بعض الشياطين "ركبت عليها" حتى قامت ثورة 30 يونيو فقامت "بغربلة" هؤلاء الشياطين، وتابع قائلا: "والله لما قالوا الشعار بتاع واحد اتنين الجيش المصرى فين خلانى ارتعشت".

وأضاف "السعد" خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" من لندن، إن شباب ثورة يناير النقى الذى هتف للجيش هم من قام بثورة 30 يونيو، وتابع: "لكن الشياطين اللى كانوا بيقولوا يسقط يسقط حكم العسكر.. كانت ضايعة ورجعت".


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