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عالج النحافة وفقر الدم بطبق البيض بالعجوة.. وصفة وجه بحرى المتينة

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عالج النحافة وفقر الدم بطبق البيض بالعجوة.. وصفة وجه بحرى المتينة عالج النحافة وفقر الدم بطبق البيض بالعجوة.. وصفة وجه بحرى المتينة
تحفل المائدة المصرية بما لذ وطاب وتنوع من أطباق الطعام، والتى تختلف باختلاف محافظاتها وطباع شعبها، بداية من أعلى الدلتا لأقصى جنوب النيل فى .

طبق البيض المقلى بالعجوة هو أشهر أطباق محافظات الوجه البحرى ففى مقلاة يختلف حجمها تبعًا لعدد أفراد الأسرة المشاركين فى الوليمة، تلقى ملاعق الزبد الفلاحى ثم يليها كتله من عجينة العجوة اللينة، دقائق وتسمع أصوات تهشيم قشر البيض البلدى الذى يمتزج بالعجوة فى تناسق مبهج من الألوان والروائح التى تسيل لعابك وخيالك.

قد تظن للوهلة الأولى أن مزج البلح بحلاوته لا يتناسب مع البيض المقلى بذرات الملح والفلفل، ولكن تأكد أن تلك الظنون ستتلاشى تمامًا مع أول قطمه.

بالطبع يحمل طبق البيض بالعجوة من الفوائد ما يضيف إليه أكثر من المذاق الشهى.

فتبعا لرأى أخصائى التغذية خالد يوسف أن البروتين الذى يحتويه البيض والحديد المكون للبلح، يعد من أهم العناصر الغذائية المهمة والتى تمد الجسم بالصحة والطاقة وتعالج العديد من مشاكل فقر الدم والأنيميا.
>كما يعد طبق البيض بالعجوة من الأطباق المثالية والصحية لمرضى النحافة وضعف الوزن.
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مصر 365

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