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سلطان الجابر:دور فعال في تغطية جهود قواتنا المسلحة الشجاعة

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سلطان الجابر:دور فعال في تغطية جهود قواتنا المسلحة الشجاعة سلطان الجابر:دور فعال في تغطية جهود قواتنا المسلحة الشجاعة

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة محققة التفوق في شتى القطاعات لتضع بصمتها بين الدول والأمم، ولنكون في المرتبة الأولى بين أسعد الشعوب، وأن ذلك ما كان ليتحقق لولا رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال معاليه: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تكريم سموه للمجلس الوطني للإعلام، والذي يعد تكريماً للجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسات الإعلامية كافة في الدولة، لاسيما خلال استجابتها السريعة والإيجابية ودورها الفعال في تغطية جهود قواتنا المسلحة الشجاعة لاستعادة الشرعية في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة، حيث نجح إعلامنا في تعزيز روح التضامن الوطني والوقوف بقوة وشفافية مع أهالي الشهداء والجرحى والمجتمع ككل لحظة بلحظة.

وأود أن أشكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة وكل القائمين على تنظيم هذا الحدث وإخراجه بهذه الصورة المشرفة التي تقدم رسالة إكبار وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار، وتبعث لأفراد قواتنا المسلحة برسالة تقدير وعرفان لجهودهم وتضحياتهم وبأن الوطن كله معهم».

وأضاف: من المهم جداً الاستفادة من الرسائل الاستراتيجية المهمة التي تضمنتها كلمة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لاسيما بالنسبة لموضوع وسائل الإعلام الاجتماعي التي تلعب دوراً متنامياً في حياتنا اليومية كمصدر سريع للمعلومات. ولابد هنا من تعزيز دور الأهل والمجتمع في توعية جيل الشباب وتوصيتهم بالتزام الحرص وتحري الدقة والمصداقية في مصادر المعلومة.

وتابع: يقدم منتدى الإعلام الإماراتي منصة عمليّةً تتيح للمعنيين مناقشة المشهد الإعلامي وسبل تعزيز وتطوير الأداء. ولا يخفى على أحد أنه في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، فإن إعلامنا المحلي.

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