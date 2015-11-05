منى المرّي:التكريم يعكس تقدير القيادة لدور الإعلام الوطني

أكدت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمؤسسات الإعلامية المحلية يعكس تقدير سموه لدورها الوطني وما قدمته من جهد كبير في تغطية تطورات الأوضاع في اليمن الشقيق...

ومواكبة مشاركة قواتنا المسلحة ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» هناك، منوّهةً بالإسهام المهم الذي تقدمه مؤسساتنا الإعلامية المحلية، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات الحاسمة المتعلقة بمستقبل المجتمع، حيث برز ذلك الدور من خلال ما قامت به من تعزيز التلاحم الشعبي وتأكيد وحدة الصف خلف قيادتنا الرشيدة في مساعينا الرامية إلى دعم الشرعية والوقوف إلى جوار الشعب اليمني ومؤازرته في أزمته.

تصدٍّ

وأشارت المــــــري إلى الدور المؤثر الذي قام به الإعلام خلال هذه المرحلة في التصدّي للأخبار المغلوطة التي تبثها وسائل الإعلام المغرضة من خلال الوسائل المختلفة، بما فيها منصات الإعلام الجديد، بهدف النّيل من اللُّحمة الاجتماعية والاصطفاف الوطني الداعم للشرعية في اليمن، مؤكدة أن الإعلام يحمل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن، وأنه يمثل إحدى المنصات الداخلية المهمة التي تسهم في الحفاظ على مكتسباتنــا وصـــــون إنجازاتنا في شتى المجالات.

وأضافت أن تكريم المؤسسات الإعلامية المحليــــة جـــــاء تشجيعــــاً للعاملين في تلك المؤسسات على بذل مزيد من الجهد، لاسيما شباب الإعلاميين الذين نعوّل عليهم في تطوير قطاعات الدولة المختلفة، ومنها الإعلام، لما له من أهمية كبيرة في بناء المجتمع والذود عن مكتسبات دولتنا ومقدراتها الوطنية.

دور

وقالت: لقد لعب الإعلام المحلي بشتى قنواته ووسائله ومنصاته دوراً محورياً خلال الشهور الماضية في إلقاء الضوء على التضحيات الغالية التي قدمتها دولة الإمارات وأبناؤها الأبرار في ساحة الشرف دفاعاً عن الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة، وإبراز البطولات الكبيرة التي قدمها أفراد قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي، حيث تواصل أجهزة الإعلام المحلية هذا الدور بجدارة.