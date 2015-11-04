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الموسيقار العالمي «ياني» يغادر إلى دبي بعد زيارته الأولى لمصر

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ياني يغادر مطار القاهرة

ياني يغادر مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي الموسيقار العالمي “ياني” متوجها إلى الإمارات بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام أحيا خلالها حفلين تحت سفح الأهرامات يومي 30 و31 من شهر أكتوبر المنصرم وسط حشد جماهيري كبير ، كما قام بزيارة عدد من الأماكن الآثرية والسياحية منها منطقة الأهرامات والمتحف المصري .

 

وأكد ” ياني ” خلال زيارته أن  هى قلب الحضارة، وأنه حقق حلمه فى إقامة حفل وسط التاريخ الكبير ووسط هذه  الحضارة وفى رحاب الأهرامات وأبو الهول، مشيرًا إلى أن الحفل رسالة سلام ومحبة من مصر إلى العالم أجمع .

 

ياني يغادر مطار القاهرة

ياني يغادر مطار القاهرة

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