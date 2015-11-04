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البدري يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب الأوليمبي

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البدري يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب الأوليمبي البدري يعلن أسماء لاعبي الزمالك المنضمين للمنتخب الأوليمبي

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب الأوليمبي عن أسماء لاعبي الزمالك المختارين لخوض بطولة إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

واختار البدري الثلاثي محمد سالم ومحمد عادل جمعة ومصطفى فتحي من الزمالك.

وسيمنحهم راحة لمدة 48 ساعة بعد انتهاء مباراة المقاولون العرب التي فاز فيها الزمالك 2-1 بالجولة الرابعة للدوري المصري.

واختار البدري محمود كهربا جناح الزمالك للانضمام لكنه سيتأجل دخوله في معسكر الأوليمبي بعد إنهاء مباراة المنتخب الأول ضد تشاد في تصفيات المونديال يوم 18 نوفمبر الجاري.

وستقام البطولة في السنغال خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 12 ديسمبر.

ووقعت مصر مع الجزائر ومالي ونيجيريا، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأوليمبياد ريو دي جانيرو مباشرة.

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