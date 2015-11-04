دويدار: ركلة جزاء بانينكا؟ أنا قلبي ميت

ليس أي لاعب يستطيع ارتداء قميص الزمالك أو الأهلي. هكذا فسر أحمد دويدار نجم الفريق الأبيض كيف نفذ ركلة الجزاء في مرمى المقاولون العرب بهذا الهدوء اليوم الثلاثاء.

دويدار أحرز هدفه الأول مع الزمالك في الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري.

نفذ دويدار ركلة الجزاء بطريقة بانينكا، إذ وضعها في منتصف المرمى من فوق الحارس محمود أبو السعود.

كيف فعل ذلك بهذا الهدوء في الدقيقة 85؟

أجاب دويدار ضاحكا عبر قناة الحياة "أنا قلبي ميت".

وأضاف "ليس أي لاعب يستطيع ارتداء قميص الزمالك أو قميص الأهلي. هذا ما دوما أردده امام اللاعبين صغار السن".

وأتم "من يرتدي هذا القميص يجب أن تكون شخصيته قوية. هذا هو السر".