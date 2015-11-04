رئيس "بريتش بتروليوم" للسيسى:ضخ 3 مليارات دولار لتنمية حقل غاز "أتول"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مقر إقامته بلندن اليوم، الأربعاء، روبرت دادلى الرئيس التنفيذى لشركة "بريتش بتروليوم"، حيث أكد الرئيس تقدير مصر للنشاط الذى تقوم به الشركة بوصفها إحدى أهم شركات العاملة فى السوق المصرية، خاصة فى ضوء ما تشهده مصر حاليًا من اكتشافات جديدة فى مجال الغاز والأولوية المتقدمة التى توليها الدولة لقطاع الطاقة، مُرحبًا باعتزام الشركة ضخ استثمارات إضافية فى مجال الغاز والبترول خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه عبر الرئيس التنفيذى لبريتش بتروليوم عن سعادة الشركة بالعمل فى مصر وتقديرها للتعاون مع السلطات المصرية واستعرض فى هذا الإطار المشروعات المختلفة للشركة، وعلى رأسها مشروع تنمية اكتشاف حقل غاز "أتول" فى البحر المتوسط الذى سيتم البدء فى تنفيذه بعد أقل من ثمانية شهور فقط منذ الإعلان عن اكتشافه فى مؤتمر شرم الشيخ، مشيرًا إلى اعتزام "بريتش بتروليوم" ضخ استثمارات لتنمية هذا الحقل بإجمالى 3 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بحيث يبدأ الإنتاج مع بداية عام 2018.

ومن جهته، أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول، أن الاتفاقية الإطارية التى تم توقيعها اليوم مع الرئيس التنفيذى لبريتش بتروليوم ستعجل من بدء إنتاج الحقل الذى يبلغ إنتاجه التقديرى 1.5 تريليون قدم مكعب.

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