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بالفيديو #ليلة_الابطال - صلاح ' التاريخي ' يسجل في ليفركوزن بعد 100 ثانية فقط

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بالفيديو #ليلة_الابطال - صلاح ' التاريخي ' يسجل في ليفركوزن بعد 100 ثانية فقط بالفيديو #ليلة_الابطال - صلاح ' التاريخي ' يسجل في ليفركوزن بعد 100 ثانية فقط

سجل محمد صلاح نجم روما هدفا مبكرا في شباك باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل ليفركوزن ضيفا على روما ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

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وضرب صلاح مصيدة التسلل وانفرد من منتصف الملعب بتمريرة رائعة من إدين دجيكو ليسجل في مرمى ليفركوزن بعد دقيقتين فقط.

الهدف هو الأول لنجم منتخب في دوري أبطال أوروبا بقميص الذئاب، والسادس له منذ انتقاله لروما بداية هذا الموسم.

هدف صلاح هو أسرع هدف في تاريخ روما بدوري أبطال أوروبا.

شاهد الهدف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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