تعرفى على فوائد الخروب الصحية أهمها وقاية الحوامل من الأنيميا

فوائد الخروب للحوامل

فوائد الخروب للوقاية من الأنيميا

يعتبر الخروب أحد النباتات الجافة التى تحتوى على فوائد صحية عديدة، لذلك تفضل أغلب ربات البيوت استخدامه كمشروب صحى، ومفيد لجميع أفراد الأسرة، من خلال نقع قدر جيد من الخروب المطحون مع كمية مناسبة مع المياه للحصول عليه كمشروب بينما البعض الآخر يفضل تناوله وأكله بدون عصير.>وعن فوائد الصحية لخروب الصحية يقول دكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة، إن نبات الخروب يحتوى على قدر جيد من الحديد المفيد للنساء الحوامل فترة الحمل وقايتها من التعرض للإصابة بالأنيميا نظرا لأنه أحد المصادر الجيدة لإمداد الحامل بعنصر الحديد الذى تحتاجه فترة حملها لتكوين الجنين.>واستكمل د. طايع قائلا "لا تقتصر فوائد الخروب الصحية على النساء الحوامل فقط، بل هناك فوائد صحية للخروب خاصة للفتيات اللاتى تعانين من مشاكل عدم انتظام الدورة الشهرية نظرا لأنه غنى بعنصر الحديد الذى يعتبر نقصه أحد أسباب تعرض الفتيات لاضطراب الدورة الشهرية، وفضلا عن الفوائد الصحية لخروب عن الرجال الذين يعانون من فقر الدم والأنيميا.

لذلك ينصح د. طايع الأشخاص ضرورة تناول الخروب سواء كمشروب أو تناوله للحصول على فوائده الصحية العديدة للنساء الحوامل والفتيات اللاتى تعانين من مشاكل الدورة الشهرية والأنيميا عند الرجال.