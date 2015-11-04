تعرف على أسباب الصداع أهمها السهر والإجهاد البدنى

حدوث الصداع أحد الأعراض التى تحدث للشخص بسبب عدة عوامل منها السهر لفترات طويلة والإجهاد المستمر كما أنها قد ترجع للإصابة ببعض الأمراض، ويؤثر الصداع فى قدرة الشخص على أداء مهامه اليومية. الصداع

>يقول الدكتور كريم منتصر أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الصداع عبارة عن حدوث ألم شديد بالرأس، وأحيانًا يصفه الشخص المصاب بوجود شىء يضغط على رأسه. أسباب الصداع التى تتعلق بالسهر وقلة النوم

>واستكمل د.كريم قائلا: "يعتبر السهر وقلة عدد ساعات النوم أحد أسباب الصداع نظرًا لأن السهر يتسبب فى إجهاد الجهاز العصبى بصورة مبالغ فيها ما يترتب عليه تكرار حدوث الصداع بسبب عدم حصول الجهاز العصبى للجسم على القدر الكافى من الراحة وبالتالى يحدث الصداع. أسباب الصداع التى تتعلق بالإجهاد

>وتابع د.كريم قائلاً: "الإجهاد البدنى والذهنى الذى يتعرض له الشخص أحد أسباب الصداع نظرًا لأن انشغال الشخص والتفكير الزائد يتسبب فى تعرض الجهاز العصبى للإرهاق ما يترتب عليه حدوث الصداع". نصائح للتخلص من الصداع

>وأضاف د. كريم أنه يجب على الأشخاص الاهتمام بالحصول على قسط جيد من الراحة لتجنب حدوث الصداع وكذلك الحرص على النوم عدد ساعات كافية لتفادى حدوث الصداع.

شبكةعيونالإخبارية

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