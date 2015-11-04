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6 نصائح لتجنب زيادة الوزن أثناء الحمل.. مش لازم تبقى كرنبة

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6 نصائح لتجنب زيادة الوزن أثناء الحمل.. مش لازم تبقى كرنبة 6 نصائح لتجنب زيادة الوزن أثناء الحمل.. مش لازم تبقى كرنبة

كتبت فاطمة ياسر

الحمل وزيادة الوزن


>تعد فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها السيدات، وذلك من حيث شعورها بالألم أو التورم فى الجسم وزيادة الوزن بشكل واضح كما أنها تمر بفترة من الاكتئاب نتيجة للتغيرات الهرمونية فى الجسم.
>نصائح للتخلص من زيادة الوزن أثناء الحمل
>وتعد زيادة الوزن من أكثر الأشياء التى تتسبب فى شعور السيدات بالضيق، وذلك نتيجة للتغيرات الجسمانية والهرمونية التى تحدث فى الجسم، ولذا يجب أن تحافظ على جسمها من زيادة الوزن عن طريق أتباع بعض النصائح التى تقدمها الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، وهى:
>2- تجنبى الأطعمة المقلية، فهى غنية بنسبة عالية من وينصح بالابتعاد عنها.
>3- الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية تزيد من وزنك لذا تجنبها.
>4- الأطعمة الغنية بالملح تزيد من نسبة وزنك لأنها تساعد على تخزين الماء فى الجسم.
>5- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالنشويات الأرز والخبز والمكرونة، يزيد من وزن المرأة الحامل.
>6- كثير من السيدات أثناء فترة الحمل يفضلن تناول الحلويات، وهذا من أهم الأسباب المؤدية لزيادة الوزن بشكل كبيرا، لذا عليها استبدال الحلويات بالفواكه.
>7- الإبعاد والامتناع عن تناول المشروبات الغازية والعصائر المعلبة للحفاظ على صحتها وصحة الجنين

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