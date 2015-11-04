سيارات "الجيزة" تنتهى من شفط مياه الأمطار بمدينتى الشيخ زايد وأكتوبر

أكد المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس شركة مياه الجيزة، أنه تم الدفع بعدد 3 سيارات لشفط مياه الأمطار بمدينتى أكتوبر والشيخ زايد، لافتا إلى أنه تمت السيطرة على الموقف وشفط المياه بالكامل.

وأضاف المهندس حنفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الشركة دفعت اليوم بنحو 12 سيارة لشفط المياه منها 3 لمدينة السادات بالمنوفية و3 أمام مبنى أمن الدولة، و3 أخرى لمدينتى أكتوبر والشيخ زايد.

وأوضح المهندس حنفى، أن المياه تتجمع فى المناطق المنخفضة فى المدن الجديدة، مشيرا إلى أن المياه تجمعت فى مناطق ميدان الحصرى وأمام هايبر وأمام مبنى مدينة الإنتاج الإعلامى.

وأكد أن الشركة مستعدة لمواجهة أى أمطار أو سيول تسقط على محافظة الجيزة، وأنه تم رفع درجة الطوارئ بالشركة على مدار الساعة لمواجهة أى حدث.

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