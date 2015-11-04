بالأسماء.. 75شهيدا وآلاف المصابين بـ33يوما جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ الثالث من أكتوبر وحتى مساء الرابع من نوفمبر إلى 75 شهيداً، من بينهم 17 طفلاً وسيدتين.

وأضافت الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى - حصل اليوم السابع على نسخة منه - مساء اليوم الأربعاء، أنه باستشهاد الشاب ابراهيم سمير السكافى (22 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدخل الشمالى لمدينة حلحول، فإن عدد الشهداء ارتفع إلى 75، منهم 57 بالضفة الغربية، و17 شهيداً فى قطاع غزة، وشهيد من النقب.

وأصيب اليوم الأربعاء، 4 مواطنين فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى مدينتى طولكرم والخليل، حيث أصيب مواطن بالرصاص الحى بالفخذ فى طولكرم. وفى الخليل أصيب مواطن بالرصاص الحى بالقدم وآخر بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وشاب بجروح ورضوض نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى أن حصيلة المصابين منذ بداية أكتوبروحتى مساء الثالث من نوفمبر بلغت 2372 مصاباً بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، وبالحروق والجروح والرضوض نتيجة الضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأوضحت الوزارة أن 1133 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحى، و983 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة وقطاع غزة، عدا عن أكثر من 5 آلاف إصابة بالغاز المسيل للدموع.

وفى الضفة الغربية أصيب 740 مواطناً بالرصاص الحى، و873 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، فيما أصيب اكثر من 236 مواطناً بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، فى حين أصيب أكثر من 20 مواطناً بالحروق خلال المواجهات، وذلك حتى مساء الثانى من نوفمبر.

وفى قطاع غزة أصيب 393 مواطناً بالرصاص الحى، و110 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق، نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال.

وأصيب فى محافظات الضفة الغربية منذ بداية أكتوبر أكثر من 325 طفلاً، منهم 165 إصابة بالرصاص الحى و108 إصابة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و19 إصابة بارتطام قنابل الغاز بأجساد الأطفال، إضافة إلى 33 إصابة جراء الاعتداء بالضرب، فيما أصيب 170 طفلاً خلال المواجهات مع الاحتلال فى قطاع غزة، أغلبهم بالرصاص الحى.

>1- مهند حلبى (البيرة) 19 عاما>2- فادى علون (القدس) 19 عاما>3- أمجد حاتم الجندى (يطا) 20 عاما>4- ثائر أبو غزالة (كفر عقب) 19 عاما>5- الطفل عبد الرحمن عبيد الله (بيت لحم) 11 عاما>6- حذيفة سليمان (طولكرم) 18 عاما>7- وسام جمال (مخيم شعفاط) 20 عاما>8- محمد الجعبرى (الخليل) 19 عاما>9- أحمد جمال صلاح (مخيم شعفاط) 20 عاما>10- الطفل إسحاق بدران (كفر عقب) 16 عاما>11- محمد سعيد على (مخيم شعفاط) 19 عاما>12- إبراهيم أحمد مصطفى عوض (بيت أمر) 28 عاما>13- الطفل أحمد عبد الله شراكة (الجلزون) 13 عاما>14- الطفل مصطفى الخطيب (صور باهر/ القدس) 17 عاماً>15- الطفل حسن خالد مناصرة، (القدس) 15 عاما>16- محمد نظمى شماسنة (قطنة غرب شمال القدس) 22 عاما>17- بهاء عليان، جبل المكبر- القدس، 22 عاما>18- علاء أبو جمل، القدس، 33 عاما>19- معتز زواهرة، (بيت لحم)، 27 عاماً>20- باسل بسام سدر، (الخليل)، 20 عاماً>21- أحمد أبو شعبان، (القدس) 23 عاماً>22- رياض إبراهيم دار يوسف، (الجانية- رام الله) 46 عاما>23- فادى الدربى (30 عاما) من جنين (استشهد داخل الأسر)>24- إيهاب حننى (19 عاما) بيت فوريك – نابلس>25- إياد خليل محمود العواودة (26) عاما – الخليل>26- الطفل طارق زياد النتشة (17 عاما) الخليل>27- الطفلة بيان أيمن العسيلى (16 عاما) الخليل>28- فضل عوض القواسمى (18 عاما) الخليل>29- عمر محمد الفقيه (23 عاما) – قطنه – القدس>30- الطفل معتز أحمد عويسات (16 عاما) جبل المكبر – القدس>31- مهند العُقبى، (21 عاما)، النقب>32- هدى محمد درويش، (65 عاماً)، العيسوية>33- عدى المسالمة (24 عاما)، الخليل>34- حمزة موسى العملة (25 عاما) من بيت أولا/ الخليل>35- حسام إسماعيل الجعبرى 18 سنة/ الخليل>36- الطفل بشار نضال الجعبرى 15 سنة / الخليل>37- معتز عطا الله قاسم (فى العشرينيات)/ العيزرية>38- هاشم يونس هاشم (54 عاما)/ الخليل>39- محمود خالد غنيمات (20 عاما)/ صوريف>40- الطفل أحمد محمد سعيد كميل (17 عاما)/ قباطية>41- الطفلة دانيا جهاد أرشيد (17 عاما)/ الخليل>42- سعد محمد يوسف الأطرش (20 عاما)/ الخليل>43- رائد ساكت عبد الرحيم ثلجى جرادات (22 عاما) سعير>44- إياد روحى حجازى جرادات 19 عاما/ سعير>45- عز الدين نادى أبو شخدم 17 عاما/ الخليل>46- شادى نبيل القدسى الدويك 22 عاما/ الخليل>47- هُمام عدنان سعيد 23 عاماً/ الخليل>48- إسلام رفيق حماد عبيدو 23 عاماً/ الخليل>49- فاروق عبد القادر سدر(19 عاما)/ الخليل>50- مهدى محمد رمضان المحتسب (23 عاما)/ الخليل>51- أحمد قنيبى ( 23 عاماً)/ كفر عقب>52- الطفل الرضيع رمضان محمد فيصل ثوابتة (8 أشهر)/ بيت لحم>53- فادى حسن الفروخ (27 عاما)/ الخليل>54- أحمد عوض نصرى أبو الرب (17 عاما)/ قباطية>55- قاسم محمود سباعنة (20 عاما)/ جنين>56- نديم شقيرات (52 عاما)/ جبل المكبر- القدس>57- محمود طلال عبد الكريم نزال (18 عاما)/ جنين>58- إبراهيم سمير إبراهيم السكافى (22 عاما)/ الخليل>59- شادى حسام دولة (20 عامًا)/ غزة>60- أحمد عبد الرحيم الهرباوى (20 عامًا) الشجاعية - غزة>61- عبد الوحيدى (20 عامًا) الشجاعية – غزة>62- الطفل محمد هشام الرقب (15 عامًا) – غزة>63- عدنان موسى أبو عليان (22) عامًا خان يونس – غزة>64- زياد نبيل شرف (20 عاما) – غزة>65- جهاد العبيد (22 عاماً) دير البلح – غزة>66- الطفل مروان هشام بربخ (13 عاما) - غزة>67- خليل عمر عثمان (18 عاما) – غزة>68- نور رسمى حسان (30عاما) – غزة>69- الطفلة رهف يحى حسان (عامان) - غزة>70- شوقى جمال جبر عبيد (37 عاما)- بيت حانون – غزة>71- يحيى عبد القادر فرحات (24 عاما) – الشجاعية – غزة>72- محمود حاتم حميده (22 عاما) شمال غزة>73- أحمد السرحى 27 عاما، شرق البريج>74- يحيى هاشم كريرة 20 عاما، غزة>75- خليل حسن أبو عبيد ( 25 عاما) شرق خانيونس.