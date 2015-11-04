محافظ الإسكندرية بالإنابة لرئيس الوزراء: أزمة الأمطار تنحصر بالمنطقة الشرقية

عقب انتهاء جولته فى محافظة البحيرة، وصل منذ قليل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة الإسكندرية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لمعالجة الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار بغزارة فى المحافظة، حيث توجه إلى مبنى المحافظة واجتمع مع الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، واستمع لشرح كامل حول مشكلة تجمعات المياه والجهود التى يتم بذلها لحلها.

وأشارت الدكتورة سعاد الخولى خلال الشرح إلى أنه تم استخدام 30 سيارة تابعة للمحافظة منذ الصباح الباكر فى عمليات شفط المياه، كما تمت الاستعانة فى ذلك بعدد من سيارات المنطقة العسكرية الشمالية، وسيارات القوات البحرية، والسيارات التابعة لشركة الإسكندرية للبترول، إلى جانب ست سيارات من محافظة القاهرة.

وأكدت محافظ الإسكندرية بالإنابة أن الأزمة تنحصر فى المنطقة الشرقية بالمحافظة نتيجة تعطل محطة الصرف الصحى بالمنتزه، موضحة أنه قد حدث انهيار لأحد المنازل القديمة فى منطقة أبوقير أسفر عن مصرع سيدة كانت تعيش فى المنزل بمفردها، كما أكدت أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الإيواء العاجل لأى متضررين.