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بالصور.. الموسيقار العالمى "يانى" يطير إلى دبى

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بالصور.. الموسيقار العالمى "يانى" يطير إلى دبى بالصور.. الموسيقار العالمى "يانى" يطير إلى دبى
غادر مطار القاهرة الدولى قبل قليل الموسيقار اليونانى العالمى "يانى"، متوجها إلى الإمارات العربية المتحدة بعد زيارته لمصر والتى استغرقت عدة أيام أحيا خلالها عددًا من الحفلات الفنية فى إطار مساعى الدولة لتنشيط السياحة.

وتم إنهاء إجراءات سفر الموسيقار العالمى على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية للطيران المتجهة إلى دبى، وكان فى استقباله لدى وصوله المطار فريق من إدارة العلاقات العامة برئاسة حمدى عبد العزيز الشيخ.

ومن المقرر أن يُحيى "يانى" حفلًا فنيًا ضخمًا بالإمارات العربية المتحدة، فى إطار رحلته المتواصلة بمنطقة الشرق الأوسط والتى بدأها بمصر، حيث أعلن عن اعتزازه للمصريين وفخره بتقديم هذه الاحتفالات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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