الرئيس يعرب عن تطلعه لزيادة استثمارات صندوق "أكتيس" فى مختلف المجالات

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الأربعاء، عددًا من اللقاءات مع مجموعة من ممثلى الصناديق الاستثمارية والشركات العاملة فى مجال الطاقة والخبراء المعنيين بقطاع البنية الأساسية، حيث التقى توربيورن سيزر رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار "أكتيس" الذى استعرض حجم أنشطة الصندوق الاستثمارية الذى يتجاوز رأس ماله سبعة مليار دولار بمختلف دول العالم، معربًا عن اهتمامه بمواصلة نشاطه فى مصر ، والاِستفادة من الفرص المتاحة فى العديد من القطاعات الاستثمارية.

وأعرب الرئيس عن تطلعه لقيام الصندوق بضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات، سواء على صعيد المشروعات التنموية الكبرى مثل مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، أو على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تتيحه من انتشار أفقى يوفر فرصًا للتنمية العمرانية والاجتماعية، فضلاً عما توفره من فرص العمل للشباب.

وقال "سيزر"، إن حجم استثمارات الصندوق فى مصر على مدار السنوات السبع الماضية بلغ حوالى نصف مليار دولار، وذلك فى مشروعات القطاعات الإنتاجية المختلفة والقطاع المصرفى وقطاع الطاقة.

كما ذكر أن الصندوق يعتزم ضخ استثمارات جديدة بقطاع الطاقة المتجددة، حيث تم التوقيع مؤخرًا على مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح فى خليج السويس بقيمة 350 مليون دولار، علمًا بأن للصندوق مشروعيّن بقطاع الطاقة بقيمة 120 مليون دولار إحدهما فى رأس غارب لتوليد الكهرباء من الرياح، والآخر فى أسوان لتوليد الطاقة من السولار.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالاستثمارات التى يعتزم الصندوق ضخها فى مصر، ولاسيما فى مجال طاقة الرياح، مشيراً إلى ما ستمثله تلك الاستثمارات من إسهام جيد فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية اعتماداً على وسائل الطاقة المتجددة، خاصة أن الدولة لديها خطة طموحة لتوليد 20% من احتياجاتها من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، بما يؤدى إلى زيادة معدلات انتاج الكهرباء فى مصر لتلبية احتياجات المواطنين والوفاء بالمتطلبات المتزايدة لمختلف القطاعات الإنتاجية، مع الحفاظ فى نفس الوقت على البيئة والحد من الانبعاثات الحرارية.

واستعرض الرئيس الإجراءات والتشريعات التى اتخذتها وأصدرتها مصر من أجل تهيئة مناخٍ إيجابى جاذب للاستثمارات، كما أنها تعد بمثابة بوابة عبور لأسواق إضافية داخل القارة الأفريقية والمنطقة العربية.

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