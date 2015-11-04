السلطات السودانية تعرب عن أسفها لتجديد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها

>أعربت وزارة الخارجية عن بالغ أسفها لقرار الحكومة الأمريكية بتجديد العقوبات الأحادية المفروضة على السودان منذ العام 1997 لفترة عام آخر اعتباراً من 3 نوفمبر .2015

ورفضت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم بشأن تجديد العقوبات الامريكية الأحادية على السٌودان الأسباب والمبررات التى ساقها البيت الأبيض فى بيانه بشأن تجديد العقوبات،بحسب وكالة الانباء السودانية(سونا).

وأشار البيان الى أنَّ دول العالم قد أجمعت على أنَّ العقوبات الاقتصادية تمثل مهدداً للسلم والأمن الاجتماعى وتؤدى إلى تصعيد وإطالة أمد النزاعات.

وأضاف أن قرار الإدارة الأمريكية بتجديد العقوبات الأحادية ياتى فى الوقت الذى ظل السودان يواصل جهوده البناءة فى العمل على تحقيق الاستقرار وبسط الأمن فى المنطقة ومحيطه الإقليمي، وذلك من خلال الدور الذى يقوم به فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وظاهرة الإتجار بالبشر والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، علاوة على إيوائه لأعداد كبيرة من لاجئ دول الجوار.

واستطرد البيان "إنّ وزارة الخارجية إذ تعلن رفضها لمبررات تجديد العقوبات الأمريكية؛ فإنها تؤكد على إدراك الحكومة السودانية التام لمسئولياتها تجاه مواطنيها،وأنها ماضية فى الإيفاء بالتزامات السيِّد رئيس الجمهورية بفتح باب الحوار أمام الجميع، واستكمال مسيرة الحوار الوطني؛ سعياً وراء التوصل إلى توافق يرتضيه أهل السودان جميعاً حتى يتم تحقيق التنمية والتقدم والازدهار، وينعم كل ربوع السٌودان بالأمن والاستقرار".

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