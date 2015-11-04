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القبض على المتهم الثانى بقتل شاب والتمثيل بجثته فى إمبابة

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القبض على المتهم الثانى بقتل شاب والتمثيل بجثته فى إمبابة القبض على المتهم الثانى بقتل شاب والتمثيل بجثته فى إمبابة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهم الثانى فى قتل شاب والتمثيل بجثته بمنطقة إمبابة، بسبب رفضه تبديل أقواله فى محضر يتهمهما فيه بإشعال النار بشقة فى العقار الذى يمتلكه، واعترف المتهم بما نسب إليه، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا بمقتل "نور الدين فوزى" 36 سنة نتيجة إصابته بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده بمنطقة إمبابة.

وبإجراء التحريات تبين للرائد هيثم سكر رئيس نقطة شرطة المنيرة الغربية أن المتهمين بارتكاب الجريمة"محمد.ف.ع" وشقيقه "عمرو" عاطلين، بسبب تحرير المجنى عليه محضر ضدهما يتهمهما فيه بإشعال النار بشقة مستأجرة لهما بالعقار الذى يملكه فى محاولة منهما لإلصاق الاتهام لشخص تربطه بهما خلافات سابقة، حيث حاول المتهمون إجبار الضحية تبديل أقواله فى المحضر، إلا أنه رفض الاستجابة لهما مما دفعهما للاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وسددا لها الطعنات أثناء تواجده أمام العقار الذى يملكه حتى فارق الحياة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأول عقب ارتكاب الجريمة، بينما فر المتهم الثانى هاربا حتى نجح رجال المباحث فى ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365