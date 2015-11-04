مصرع طالبة اختناقًا بسبب تسريب الغاز داخل مسكن للطالبات بالمنيا

لقيت طالبة بكلية العلوم مصرعها إثر تسرب الغاز داخل مسكن خاص للطالبات بناحية دماريس، وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بالحادث.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "أسماء.ف.ح" 18 سنة، طالبة بالفرقة الأولى بكلية العلوم جامعة المنيا، ومقيمة بمركز مغاغة بشمال المحافظة وتقيم أثناء الدراسة الجامعية بسكن خاص بناحية دماريس التابعة لدائرة مركز المنيا.

وباستدعاء الطبيب الشرعى أفاد بوفاة سالفة الذكر نتيجة إسفكسيا الاختناق نتيجة استنشاق غاز، وتم تحويل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.