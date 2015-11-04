مدير أمن الفيوم يقود حملة تموينية ومرورية مكبرة بمركزى "أبشواى" و"إطسا"

قاد اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم حملة مكبرة على مركزى إطسا وأبشواى شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث التموين وضباط إدارة مرور الفيوم والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن " بإشراف القيادات الأمنية استهدفت المرور على الأسواق للتأكد من التزام البائعي

وخلال الحملة تم ضبط حسنى س ( جزار ) ومقيم بالروبى بندر الفيوم لحيازته وعرضه (300) كيلو لحمة لبقرة نافقة ولحومها غير صالحة وقد قرر عرضه على النيابة حيث تم تحرير المحضر رقم 29605 جنح مركز الفيوم ضد المذكور.

كما تبين لمدير الأمن أثناء الحملة وجود موقف عشوائى بإطسا وقرر سحب رخص السيارات المتواجدة به واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وأسفرت جهود الحملة عن سحب (24) رخصة تيسير وقيادة إنشاء موقف عشوائى.

وقام مدير الأمن بتفقد أسواق الخضار والفاكهة وتقابل مع المواطنين وسألهم عن الأسعار كما تفقد محلات الجزارة، وقد تم تحرير محضر رقم ( 20438 ) جنح إطسا ضد "فرج م" صاحب محل جزارة لعدم إعلانه عن الأسعار ،كما تم تنفيذ عدد ( 25 ) حالة تجنيب وتنظيم للشارع.

وتم المرور على خدمات مركز شرطة إبشواى ومفاجئة وحدة إطفاء أبشواى حيث تم عمل تجربة لبيان مدى صلاحية سيارة الإطفاء ومعداتها وخراطيم المياه وأجهزة البودرة.

كما مر مدير الأمن على أسواق الخضر والفاكهة ومحلات البقالة التموينية ومحلات الدواجن و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من :- المدير المسئول لمخبز بلدى لتجميع عدد (79) بطاقات التموين الذكية لإعادة تمريرها بالميكنة للحصول على الدعم المالى المدعم من الدولة وصاحب ( محل عطارة ) لعدم إعلانه عن الأسعار ، و صاحب مخبز إفرنجى لعدم وجود شهادة صحية وصاحب ( محل بقالة ) عدم وجود شهادة صحية وصاحب ( محل بقالة ) لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم سحب (32) رخصة تسيير وقياده لانتهائهم.

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