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مدير أمن الفيوم يقود حملة تموينية ومرورية مكبرة بمركزى "أبشواى" و"إطسا"

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مدير أمن الفيوم يقود حملة تموينية ومرورية مكبرة بمركزى "أبشواى" و"إطسا" مدير أمن الفيوم يقود حملة تموينية ومرورية مكبرة بمركزى "أبشواى" و"إطسا"
قاد اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم حملة مكبرة على مركزى إطسا وأبشواى شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث وضباط إدارة مرور الفيوم والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن " بإشراف القيادات الأمنية استهدفت المرور على الأسواق للتأكد من التزام البائعي
>اليوم السابع -11 -2015

وخلال الحملة تم ضبط حسنى س ( جزار ) ومقيم بالروبى بندر الفيوم لحيازته وعرضه (300) كيلو لحمة لبقرة نافقة ولحومها غير صالحة وقد قرر عرضه على النيابة حيث تم تحرير المحضر رقم 29605 جنح مركز الفيوم ضد المذكور.

اليوم السابع -11 -2015

كما تبين لمدير الأمن أثناء الحملة وجود موقف عشوائى بإطسا وقرر سحب رخص السيارات المتواجدة به واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وأسفرت جهود الحملة عن سحب (24) رخصة تيسير وقيادة إنشاء موقف عشوائى.

اليوم السابع -11 -2015

وقام مدير الأمن بتفقد أسواق الخضار والفاكهة وتقابل مع المواطنين وسألهم عن الأسعار كما تفقد محلات الجزارة، وقد تم تحرير محضر رقم ( 20438 ) جنح إطسا ضد "فرج م" صاحب محل جزارة لعدم إعلانه عن الأسعار ،كما تم تنفيذ عدد ( 25 ) حالة تجنيب وتنظيم للشارع.

اليوم السابع -11 -2015

وتم المرور على خدمات مركز شرطة إبشواى ومفاجئة وحدة إطفاء أبشواى حيث تم عمل تجربة لبيان مدى صلاحية سيارة الإطفاء ومعداتها وخراطيم المياه وأجهزة البودرة.

كما مر مدير الأمن على أسواق الخضر والفاكهة ومحلات البقالة التموينية ومحلات الدواجن و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من :- المدير المسئول لمخبز بلدى لتجميع عدد (79) بطاقات التموين الذكية لإعادة تمريرها بالميكنة للحصول على الدعم المالى المدعم من الدولة وصاحب ( محل عطارة ) لعدم إعلانه عن الأسعار ، و صاحب مخبز إفرنجى لعدم وجود شهادة صحية وصاحب ( محل بقالة ) عدم وجود شهادة صحية وصاحب ( محل بقالة ) لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم سحب (32) رخصة تسيير وقياده لانتهائهم.
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