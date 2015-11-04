القائمة بأعمال محافظ الإسكندرية تكلف المسئولين بإصلاح الطلمبات المتعطلة فورا

قامت الدكتورة سعاد الخولى القائم بأعمال محافظ الإسكندرية يرافقها قيادات من المنطقة الشمالية العسكرية بقيادة العميد أحمد العزازى بالمرور على أحياء غرب ووسط والجمرك لمتابعة تراكم مياه الأمطار بالمناطق التابعة للأحياء، وتبين ارتفاع منسوب المياه ودخولها إلى المنازل المنخفضة عن مستوى الشارع وتتراوح بين ٥٠: ١٠٠ سنتيمتر.

وعلى الفور توجهت الخولى وفريق العمل المرافق لمحطة التنقية الغربية للصرف الصحى بالورديان والتى تخدم ٤ أحياء، وتبين وجود عطل بأحد ال٤ طلمبات بالمحطة، ووجهت المهندس وحيد سامى مدير عام المحطة بالإصلاح الفورى للطلمبات.

وأعلنت الخولى أنه تم إصلاح طلمبة وإنزالها الخدمة خلال ساعة، مشيرة أنها لازالت تتابع أعمال ال ٤ طلمبات للتأكد من انخفاض مستوى منسوب المياه داخل المحطة وسحب المياه من ٤ أحياء التى تخدمهم محطة التنقية الغربية.

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