خسائر بكنيسة العذراء وديرى البراموس والسريان بوادى النطرون بسبب السيول

كشف فادى يوسف منسق ائتلاف أقباط من أجل مصر عن حصيلة خسائر السيول بمنطقة وادى النطرون، حيث أكد يوسف أن السيول تسببت فى انهيار قباب أثرية بدير السريان واحتجز أكثر من ١٥ راهب داخل مزارعهم بالدير بعدما عجزوا عن الوصول إلى قلايتهم بسبب الأمطار.

وأوضح "يوسف" فى تصريحات لليوم السابع، أن المياه تدفقت بغزارة على صحن كنيسة العذراء الأثرية بدير وادى السريان والتى تحوى "فريسكات" أثرية ترجع إلى القرن السادس الميلادى مما يهددها بالانهيار.

وحول دير البراموس، قال "يوسف" إن السيول أدت إلى تدمير العديد من مزارع الدير وإن الكنيسة الأثرية تأثرت بالأمطار الكثيفة والتى وصلت إلى منتصف مقصورة جسد الأنبا موسى الأسود الذى يرجع للقرن الرابع الميلادى.

وعن دير الأنبا بيشوى، أشار يوسف إلى انهيار جزء من السور، مؤكدًا على سلامة مقبرة البابا شنودة التى حاصرتها المياه ولكن حداثة بنائها حمتها من الانهيار.

وطالب ائتلاف أقباط من أجل مصر بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الآثار القبطية مؤكدًا أن جهود الإنقاذ شخصية ولا تكفى لرفع آثار الأمطار.

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