في ذكرى تأسيس قطر..6 انقلابات مهدت لحكم «تميم»

كتب||عابد البنا

45 عاما مرت على تأسيس “إمارة قطر ” الخليجية في 3 نوفمبر 1971 تعد الانقلابات هى أساس للدولة التى لم يتم توريث أي حكم بعد موت صاحبه، وانحصر حكمه على الانقلاب الصريح أو الناعم عن طريق التنازل عن السلطه للوريث.

تطل قطرعلى الشاطىْ الشرقي من شبه الجزيرة العربية ومساحتها الجغرافية لا تتجاوز 11.571 ألف كيلو متر مربع، وعدد سكانها مليون و963 الف نسمه.

عاشت قطر على تجارة اللؤلؤ ومرت بسنين عجاف من الفقر والجوع حتى اكتشاف البترول الذي ساهم في الازدهار العمراني والثقافي والأقتصادي.

و لم تكن قطر دولة بالمعنى القائم حاليًا، فقد كانت شبه جزيرة تقع في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي و إحدى دول اتحاد الإمارات العربية الذى تكونت عقب إعلان بريطانيا عن قرارها بسحب قواته من الخليج.

استقلال قطر عن بريطانيا

أجبرت ظروف الحرب العالمية الأولى الشيخ عبد اللـه بن قاسم على عقد معاهدة مكنت بريطانيا من احتكـار امتياز التنقيب عن النفط .

> وفي عام 1971 نالت قطر الاستقلال بعد إلغاء معاهدة الحماية البريطانية التى وقعها الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني و انهاء كافة العلاقات مع بريطانيا.

و تأسيس “دولة قطر” فى 3 نوفمبر من نفس العام وأصبحت قطر دوله مستقلة ذات سيادة كاملة وعضو في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وتحت حكم الشيخ أحمد بن علي آل ثاني.

بداية الانقلابات في قطر

شجرة العائلة في قطر، وفقًا لتاريخ الإمارة يعتليها محمد بن ثاني آل ثاني، وخلفه الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني وبعده تولى الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني، وكان له ثلاثة أولاد هم “حسن وحمد جد الشيخ حمد ووالد تميم الذي يحكم قطر حالياً وعلي بن عبد الله آل ثاني، وبين حمد وعلى عبد الله آل ثاني بدأت قصة الانقلابات على الحكم في عائلة قطر.

قصة الانقلابات في قطركانت بدايتها عندما عين الشيخ حمد بن عبد الله شقيقه على خلفًا له لأنه أصلح من ابنه خليفة، لكن الشيخ على ترك الحكم لابنه أحمد ولم يعده لنجل شقيقه خليفة.

عندما استقلت قطر عن بريطانيا عام 1971، بدأت المشيخة تحت حكم الشيخ أحمد بن على آل ثاني، الذي آثره أبوه بالإمارة بدلًا من إعادته لابن أخيه خليفة، واكتفى بتعيين خليفة وليًا للعهد ونائب الحاكم لكنه لم يقنع بذلك طويلًا .

وفي 22 فبراير 1972 و بعد أشهر بسيطة من استقلال قطر التي كانت تتميز بطابع البدوي وتمر بخطوات نحو التطور وتتسم بشبه الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد اكتشاف حقول البترول قام الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ولي العهد ونائب الحاكم بانقلاب عسكري عي ابن عمه الشيخ أحمد بن على آل ثانى ليعلن بداية سلسلة من الانقلابات فى دويلة قطر.

وبعد ذلك عين خليفة ابنه الشيخ حمد بن خليفة وزيرا للدفاع سنة 1977، ليعيد ما فعله والده في ابن عمه، حيث انقلب “حمد” على أبيه الشيخ “خليفة” وتولى مقاليد الحكم اثر انقلاب ناعم ، وبحكم منصبه أصبح قائدًا عامًا للقوات المسلحة القطرية، كما أنه رأس مجلس العائلة الحاكمة، وأيضًا رأس اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة والمجلس الأعلى للاستثمار.

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انقلاب موزة

كان الشيخ حمد آل ثاني أكبر أبناء الشيخ خليفة وأقلهم اهتماما بدراسته، فقد أنهى دراسته الثانوية بصعوبة بالغة وبتدخل الملك، وأرسل للكلية العسكرية ببريطانيا ولم يتمكن من إنهاء دراسته بالكلية وفصل منها بعد 9 أشهر، لكنه عاد لقطر برتبة جنرال وقائدا للجيش ثم وليا للعهد.

وتزوج الشيخ حمد ثلاث مرات، زواجه الأول كان بابنة عمه مريم بنت محمد بن حمد آل ثاني، وأنجب منها “مشعل وفهد”، وزواجه الثاني كان موزة بنت ناصر المسند وأنجب منها “تميم وهند والمياسة وجاسم ومحمد”، أما زواجه الثالث فكان بابنة عمه نوره بنت خالد بن حمد آل ثاني، وأنجب منها “خالد وعبد الله ومحمد وخليفة والقعقاع”.

وكان زواج حمد بموزة المسند صفقة سياسية بامتياز بين آل خليفة وآل المسند، وضع حد لطموحات آل المسند، فقد كان ناصر المسند من أشد معارضي خليفة، فتم تزويج حمد بموزة مقابل امتيازات وسلطات غير عادية منحت إلى آل المسند، ، لكنه كان الضربة القاضية على حكم الشيخ خليفة نهائيا على المدى الأبعد.

ولم تقنع موزة بأن تكون مجرد زوجة لولي العهد، وخاصة أنه كانت صحة الأمير خليفة بن حمد توحي بطول بقائه قائما على قيد الحياة. فسارعت بتحريض زوجها لينقلب على ابيه.

ولم تكن الشيخة موزة تستطيع وحدها التخطيط والتنفيذ ، واختارت شخص يتمتع بالحنكة والقوة لهذه المهمه، وكان هذا الشخص وهو الشيح حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق.

> وجاءت ساعة الصفر، وانقلب الابن على أبيه في 27 يوليو1995، عندما غادر الشيخ خليفة قطر إلى أوربا، دون أن يعلم أن حفل الوداع الذي أجري له في مطار الدوحة هو الأخير، وأن الابن حمد الذي قبل يد والده أمام عدسات التليفزيون، كان قد انتهى من وضع خطته للإطاحة بأبيه واستلام الحكم.

وفي صبيحة يوم التالي قطع تليفزيون قطر إرساله لإعلان البيان رقم واحد، وعرض التليفزيون صورا لوجهاء المشيخة وهم يقدمون البيعة للشيخ حمد خلفا لأبيه، وقيل في ما بعد، إن المشاهد التي عرضت من دون صوت كانت ممنتجة ومزورة، ما دفع البعض بوصفه انقلابا تليفزيونيا.

تلقى الشيخ خليفة أنباء تنحيته عن العرش عبر نشرة الأخبار في إحدى الإذاعات، وأقام فترة في سوريا، قبل أن يسمح حمد له بالعودة إلى قطر عام 2004.

فشل انقلاب “فهد حمد آل ثاني ” علي أبيه

وبعد تزايد نفوذ الشيخة موزة، حاول نجل حمد الأكبر الشيخ فهد المشاركة في انقلاب ضد والده عام 1996، انتصارا لجده وانتقاما من زوجة أبيه، ولكنه فشل بالطاحة والده،وتم طرده من سلاح الدروع القطري واتهامه بأنه إسلامي متطرف، ووضع الابن ، الشيخ مشعل بن حمد، قيد الإقامة الجبرية وعزل “فهد ومشعل” من جميع المناصب بضغط من “موزة” حتى “يخلو الجو” لولديها جاسم وتميم”.

كان مفترضًا أن تكون ولاية العهد للشيخ فهد، ولكن اتصاله بالجد خ، ورافضًا للوجود الأمريكى فى قطر وما تبعه من شن الحرب الأمريكية على أفغانستان انطلاقًا من بلاده، أبعده عن ولاية العهد، وكما حدث مع شقيقه عزل من جميع مناصبه العسكرية، ووضع قيد الإقامة الجبرية.

“جاسم” يتنازل عن ولاية العهد “لتميم”

بعد إبعاد مشعل وفهد عن ولاية العهد سعت الشيخة موزة إلى تسمية ولدها الشيخ جاسم وليًا للعهد، إلا أن اعتراض الابن على نشاط والدته الاجتماعى وخروجها إلى الاجتماعات العامة وتخليها عن الزى الذى يجب أن تلتزم به، وهو العباءة البدوية والحجاب المتعارف عليه إلى حجاب عصرى لا يتناسب مع زوجة أمير دولة خليجية، يرى ما تفعله والدته خارجًا عن السياق الدينى الذى لا بد أن تلتزم به، ولأن ما أورده جاسم كان يتعارض مع طموح الأم.

وقع الاختيار على ابنها الثانى “تميم” الذى ولد فى 3 يونيو 1980، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة شيربون بإنجلترا فى العام 1997، وبعد عام واحد تخرج فى أكاديمية “ساند هيرست” العسكرية التى درس فيها والده، وصعد إلى كرسى ولى العهد فى 5 أغسطس 2003.

ووضع تميم مفاتيح السلطة، وقام بتعيين مقربين منه نائبين لرئاسة الوزراء، وتبلورت سلطته أكثر مع إمساكه بملفي الدفاع والتسليح، ونيابة قيادة القوات المسلحة.

محاولة ثانيه للانقلاب على “حمد آل ثاني”

كانت هناك محاولة أخرى للانقلاب على حمد فى صيف عام 2009، وهى المحاولة التى ألقى القبض بعدها على 30 من ضباط الجيش القطرى، ووضع “حمد” العديد من أفراد أسرته قيد الإقامة الجبرية.

> الغريب فى هذه المحاولة أيضًا هو بروز اسم حمد بن جاسم،بين الذين تآمروا على حمد، بل كان بمثابة العقل المدبر للانقلاب، ولكن المفاجأة أن حمد بن جاسم لم يحبس، ولم تحدد إقامته، ولم يتقدم باستقالته، اعتذر لحمد بن خليفة، مسح ابن عمه الذنب عنه بعدما تأكد أن “بن جاسم” يمكن أن يكون كنزًا استراتيجيًا بالنسبة وكان لم يكن يسافر خارج الدوحة إلا ومعه حمد بن جاسم، لأنه كان يخاف أن ينقلب عليه.

لم يستمرخبر الانقلاب على حمد أربع دقائق فقط بعدها اختفى تمامًا، وبرر المواقع الاخباريه بأن الخبر شائعة لم يتم التأكد منها.

“الانقلاب الناعم” الأخير

لم يكن تعيين تميم وليًا للعهد بالقرار العشوائى أو وليد الصدفة بل كان تخطيطًا متقنًا من الشيخة موزة آل مسند، تمهيدًا لإعادة تدوير حلقات التاريخ فى مسلسل “رومانسية الخيانة والانقلابات الناعمة”

وأعاد التاريخ نفسه، وفي يونيو2013، عندما انقلب الأمير تميم على أبيه حمد، واستلم الحكم بطريقة “ناعمة”، كما وصفتها أكثر من جهة دولية، حيث تمكن تميم، وبمساعدة والدته، الشيخة موزة، من تحقيق ما حققه والده من قبله، وبذات الطريقة.

الأمير حمد سمع الأخبار التي تشاع عن قرب الانقلاب، ما جعله يبادر إلى تسليم الحكم لولده تميم، على طريقة المقولة الشهيرة “بيدي لا بيد عمرو”.

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