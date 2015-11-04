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وزير التعليم خلال لقائه عدد من النواب الجدد: نعمل على إعادة ثقة المجتمع فى العملية التعليمية

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وزير التعليم خلال لقائه عدد من النواب الجدد: نعمل على إعادة ثقة المجتمع فى العملية التعليمية وزير التعليم خلال لقائه عدد من النواب الجدد: نعمل على إعادة ثقة المجتمع فى العملية التعليمية

أرشيفية

التقى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بعدد من نواب البرلمان الجديد لمناقشة القضايا الخاصة بالعملية التعليمية في مقدمتها الكثافة الطلابية باعتبارها أحد أهم عناصر جودة التعليم.

وناقش الوزير خلال لقاءه اليوم الأربعاء خطة التطوير التي وضعها تتضمن العديد من العناصر بعضها يتم تنفيذه العامين الحالي والمقبل والبعض الآخر ينتهى من تنفيذه 2019.
> وطالب الوزير النواب باعتبارهم ممثلين عن الشعب بمحاسبته على الخطة التي وضعها وطالبهم بتقديم اقتراحات للاستفادة منها في عمليات التطوير.
> وطرح النواب بعض القضايا التي تشغل الرأي العام وفي مقدمتها مشكلة 30 ألف معلم، والدروس الخصوصية، وضبط العلاقة بين أطراف العملية التعليمية، وأهمية أن يكون لوزارة التربية والتعليم مطابع خاصة بها بدلا من إنفاق جزء كبير من ميزانية التعليم على طباعة الكتب، بالإضافة إلى ربط التعليم الفني بسوق العمل.

وردا على ما تم طرحه أكد الوزير أن قضية 30 ألف معلم تم حل الجزء الأكبر منها، حيث إنه تم تعيين 15 ألف فى محافظاتهم وهناك عدد لم يتم تسكينه حتى الآن والمتبقى تم توزيعهم على المحافظات وفقا للوظائف الشاغرة، وقد وافق المعلمين على ذلك كأحد شروط الحصول على وظيفة.

وقال الهلالي إن بداية العام الدراسي تحول دون نقل مدرس من محافظة إلى أخرى لكن مع بداية العام المقبل سيتم إعادة النظر في شكاوى المعلمين المتضررين.
> وأشار الوزير إلى أن الوزارة أوجدت بديلا للدروس الخصوصية متمثل في مجموعات التقوية داخل المدرسة، وعلى الطالب أن يختار المدرس الذي يشرح له دون الضغط عليه.

ولفت الهلالي الانتباه إلى قناة التعليمية الجاري تطويرها حاليا لتكون بديلا آخر للدروس الخصوصية، مؤكدا أن عمليات التطوير تسير وفقا لمعايير تم وضعها من خلال متخصصين لجذب الطالب لها.
> وفيما يخص ربط التعليم الفني بسوق العمل أكد الوزير أنه جارى التوسع فى فتح قنوات اتصال مع جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات ،مشيرا إلى أن هناك شراكة بيننا وبين بعض الدول مثل ألمانيا، ونحن بصدد تعاون مع فرنسا واليابان لتطوير هذا التعليم من خلال تدريب المعلمين.

وأضاف الوزير أن هناك استكمال للمشروعات القائمة مع المصانع والشركات والمزارع من خلال التعليم المزدوج.
> وأعلن الوزير عن وجود دراسة بين الوزارة والتعليم العالي بالتحاق خريج التعليم الفني بجامعة تكنولوجية للحصول على بكالوريوس في التعليم الفني حتى يحظى التعليم الفني بنفس تقدير التعليم العام.

وفي نهاية اللقاء أشاد نواب البرلمان بمبادرة الوزير بدعوتهم لطرح رؤيته في التطوير وسماع اقتراحاتهم للاستفادة منها.

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