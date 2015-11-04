«مستقبل وطن» يوضح حقيقة القبض محمد بدران رئيس الحزب

نفى حزب مستقبل وطن ما تم تداوله من أخبار حول إلقاء القبض على رئيس الحزب محمد بدران، أو طلبه للتحقيق من قبل النيابة العامة أو إحدى قياداته.

وأكد الحزب انه ورئيسه يتعرضان لحملة ممنهجة يقف خلفها بعض خصوص السياسين للحزب نظرا لما حققه من نجاحات فى المرحلة الأولى من المارثون الانتخابى.

وشدد الحزب على أن بدران يواصل عمله بشكل تام من مكتبه، كما أنه مستمر ورموز الحزب وقياداته فى جولاتهم الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية.

وأهاب الحزب بوسائل الاعلام والمواقع الالكترونية تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار حول الحزب ورئيسه وقد كلف الحزب مستشاره القانونى باتخاذ كافة الاجراءات القانوية ضد مروجى هذه الشائعات.