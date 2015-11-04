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«بوصلة البرلمان» مبادرة تطوعية لتوعية الناخبين.. والتعرف على المرشحين

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«بوصلة البرلمان» مبادرة تطوعية لتوعية الناخبين.. والتعرف على المرشحين «بوصلة البرلمان» مبادرة تطوعية لتوعية الناخبين.. والتعرف على المرشحين

أرشيفية

أطلق مجموعة من المواطنين مبادرة تطوعية لتعريف الناخبين بمعلومات كافية حول المرشحين الذين يَخوضون المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، من خلال الإعداد حالياً لإطلاق موقع يحمل اسم “بوصلة البرلمان”.
> وقال مقرر عام المبادرة الدكتور، وليد عوف، في تصريحات صحفية، إن الهدف من إطلاق الموقع هو تعريف الناخبين بالمرشحين من خلال نشر السيرة الذاتية، والبرنامج الانتخابي لكل مرشح، وكذلك للمرشح يُخاطب فيه الناخبين لكي يُعبر عن توجهاته، ودوره في العمل النيابي خلال الفترة المقبلة.
> وأضاف عوف أنه يتم الآن إجراء مجموعة من الاتصالات المكثفة مع مختلف الأحزاب والإئتلافات المشاركة في الانتخابات النيابية بغرض إمدادهم بالبيانات الخاصة بمرشحيهم للمقاعد الفردية، والقوائم.
> وأوضح عوف أن القائمين على المبادرة التطوعية يَستعدون لإعداد حملة تهدف الوصول إلى جميع المرشحين المستقلين لتعريفهم بموقع بوصلة البرلمان، وأهميته في مساعدتهم للتواصل مع الناخبين.

وأشار عوف إلى أن الموقع سيُوفر أيضاً رابط كل مرشح للانتخابات سواء كان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أو تويتر”، أو إذا كان لديه موقع خاص به.

 

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