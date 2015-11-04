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بالفيديو - سكولز: إدعاء أشلي يونج السقوط كان كوميديا

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بالفيديو - سكولز: إدعاء أشلي يونج السقوط كان كوميديا بالفيديو - سكولز: إدعاء أشلي يونج السقوط كان كوميديا

نصح بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد السابقة، نظيره أشلي يونج جناح الفريق الحالي بالتوقف عن إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

أشلي يونج حاول الحصول على ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام سسكا موسكو في المباراة التي جمتعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقال سكولز في تصريحات لقناة “BT Sport”: "على أشلي يونج أن يتوقف عن ذلك، وهو يعلم أن مثل تلك الأمور لا تفيده، ولكنها مجرد عادة تعود عليها ولا يستطيع التخلص منها".

سكولز أتبع "تلك الحركة مزعجة جدا وتخرجه شخصيا عن تركيزه في المباراة، كما أنها خرجت منه بصورة كوميدية".

وأضاف "أشلي يونج لاعب رائع، ولا يحتاج لمثل تلك الطرق كي يظهر في المباريات، ولكن أعتقد أنه يقوم بها بشكل لا إرادي".

وفاز مانشستر يونايتد على سسكا موسكو بهدف مقابل لا شيء، سجله واين روني في الدقيقة الـ 79 من اللقاء.

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فيديو اليوم السابع

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