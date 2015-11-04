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يوفنتوس غاضب بسبب عرض الأزياء الذي حرمه من موراتا

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يوفنتوس غاضب بسبب عرض الأزياء الذي حرمه من موراتا يوفنتوس غاضب بسبب عرض الأزياء الذي حرمه من موراتا

كان يوفنتوس مضطرا لإخراج مهاجمه ألفارو موراتا من ملعب مباراته أمام بروسيا مونشنجلادباخ، والسبب كان تغيير "الجوارب".

يوفنتوس تعادل مع مضيفه الألماني أمس الثلاثاء 1-1 في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وخلال الشوط الأول، اكتشف حكم المباراة أن جزء من جوارب موراتا لا يتطابق مع باقي زملائه. ليطلب منه تغييره فورا.

واضطر موراتا للخروج من الملعب، ليلعب يوفنتوس بـ10 لاعبين.

صحيح أن هيرنانيس صانع ألعاب يوفنتوس تعرض للطرد في الشوط الثاني، واللعب بـ10 لاعبين بات أمر حتميا، إلا أن ماسيمو أليجري مدرب البيانكونيري أبدى ضيقه من خروج موراتا فقط.

وقال أليجري عقب المباراة: "أريد أن أعرب عن غضبي من شيء واحد وهو إننا كنا مضطرين للعب 3 دقائق بـ10 لاعبين بسبب تغيير الجوارب".

وتابع "أعرف أن اللوائح تقول إن الملابس يجب أن تكون متطابقة، ولكن في النهاية هذا لم يكن عرض أزياء".

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فيديو اليوم السابع