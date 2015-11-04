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الرئيس الجزائرى يبحث الأزمة السورية مع رئيس البرلمان الروسى

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الرئيس الجزائرى يبحث الأزمة السورية مع رئيس البرلمان الروسى الرئيس الجزائرى يبحث الأزمة السورية مع رئيس البرلمان الروسى

>أكد رئيس البرلمان الروسى "الدوما" سيرجى ناريشكين أن الجزائر وروسيا تتبنيان مواقف متطابقة إزاء ضرورة استتباب السلام فى سوريا وفى مجال مكافحة الإرهاب.

وقال ناريشكين، فى تصريح أدلى به عقب لقائه مع الرئيس الجزائرى، عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء، أنه جرى أيضا خلال اللقاء تناول الوضع السائد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى التعاون الثنائى فى مختلف المجالات.

وأعرب رئيس البرلمان الروسي، الذى بدأ فى وقت سابق اليوم زيارة للجزائر، عن رضاه التام للتعاون الجزائرى- الروسى فى شتى المجالات لاسيما على الصعيد السياسى والعسكرى والاقتصادى.

جرى اللقاء بحضور رئيس المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى محمد العربى ولد خليفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى رمطان لعمامرة.
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