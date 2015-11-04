الجدول الصيني مثل المصنوعات الصينية.. ماذا تقولين أنت؟

كثيرات من النساء اعتمدن على الجدول الصيني في تحديد جنس الجنين وهو يعتمد على الشهر الذي حدث فيه الحمل وشهر ميلاد الأم، وكثير من النساء وجدن أنه قد أثبت فعاليته معهن تماماً، والكثيرات أيضاً قلن عنه بأنه مثل المصنوعات الصينية يعني كما يقول المثل: صيني يعني اشتريني وارميني"........



"سيدتي وطفلك" التقت بنساء حكين عن تجاربهن مع الجدول الصيني سلباً وايجابا فكانت هذه التجارب:

• منى تقول: في حملي الأول استخدمت الجدول الصيني وعلمت أنني سأنجب مولوداً ذكراً، وفرح زوجي وظل يشتري كل شيء للمولود الذكر من ناحية الطلبات والألوان وحتى أنه قد حجز موعداً مع المختن، أي المطهر، الذي سيجري عملية الختان للمولود بعد أسبوع من ولادته كما هي العادة، وحين ولدت فوجئت أنني قد ولدتها أنثى، ولم أكن وقتها قد ذهبت إلى الطبيبة اطلاقاً، وهكذا اكتشفت أنني وقعت في مصيدة ولم أعاود تجربته في مرات حملي التالية.

• وقصة مؤلمة ترويها سميرة إذ تقول: أنا من عائلة قروية تحب إنجاب الأولاد وقد رزقني الله بسبع بنات وكان أهل زوجي يفكرون بأن يتزوج زوجي بأخرى حسب عاداتهم لكي تنجب له الولد وكنت حاملاً للمرة الثامنة وقد استخدمت الجدول الصيني وعرفت أنني سأنجب بنتاً، فعملت كل الطرق لأتخلص من الجنين وكلما سمعت طريقة للإجهاض كنت أجربها حتى أجهضت في شهري الرابع وتبين أن الجنين ذكر، فأصبت بالصدمة وحالة نفسية سيئة وطلبت المغفرة من ربي ولا ادري كيف اكفر عن خطأي والنتيحة ايضا ان زوجي قد تزوج بأخرى وتركني مع بناتي .

وهذا وقد سألت " سيدتي وطفلك" الدكتور أحمد عبد العزيز _فقة وشريعة_ عن استخدام الجدول الصيني فأفاد أنه شرعاً يعتبر نوعا من ضرب الودع والتنبؤ والتنجيم وهو حرام، وقد استخدمه الصينيون القدماء لأنه كان لديهم أشهر صينية خاصة بهم تعتمد على النجوم والآن هناك أجهزة السونار التي تبين نوع الحمل من الشهور الأولى دون اللجوء إلى هذه الطرق فليس من المعقول أن تعرف الأم نوع جنينها من التواريخ والأشهر.وحتى في الصين فهم لا يعتمدون عليه ونسبة نجاحه لديهم 65%كما يقولون.