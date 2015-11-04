الجديدة للرجال MOVADO SAPPHIRE مجموعة

تتألّق ساعات Movado Sapphire بتصميمها المميز الذي يتمحور حول كريستال صفير مسطح ينساب بسلاسة باتجاه حافة العلبة المستديرة الخالية من الإطار الخارجي، ما يخلق سطحاً انسيابياً ومرناً. وإذ أُطلقت منذ ما يقارب ربع القرن، شكّلت Sapphire إحدى أبرز المجموعات من Movado في الحقبة التي سعت خلالها هذه الدار إلى زخرفة علب الساعات بقرص Museum® الشهير الذي يتصف بهندسة بسيطة وتصميم واضح المعالم.

وللعام 2015، أضافت الدار موديلين جديدين للرجال إلى هذه المجموعة الشهيرة من Movado. تتألّق الاثنان بعلبة جديدة أرفع بقطر 40 ملم، كما أنّها تشمل موديلَيْن ملحقَيْن بسوار فائق العصرية وموديلَيْن ملحقَيْن بحزام أنيق. إلّا أنّ التصميمين الاثنين مزوّدين بالعلبة الخالية من الإطار الخارجي والتي تتميز بها الدار، مع كريستال الصفير الممتدّ من الحافة للحافة الذي تُعرف به ساعة Sapphire الأصلية.

جدير بالذكر أنّ الموديلين الجديدين يضفيان لمسةً مفعمة بالتجدّد على القرص المزخرف بالنقطة المقعرة الشهيرة كما يتميزان بقوام جديد يفيض رقةً ومزدان بعدّة درجات من اللون نفسه. تتمتع هذه الأقراص المعدنية الجديدة بنقشة أشعة الشمس والنقطة المقعّرة المشهورة المميّزة لعلامة Movado عند مؤشر الساعة 12، وعقربَيْن عصريَيْن مهيكلين ومسار منقوش لتحديد الدقائق مع علامات بالغة الدقة لتحديد الساعات من أحجار الكابوشون.

يمتاز الموديلان الجديدان والمخصصان للرجال بحزامَيْن جلديَيْن باللون الأسود مع إبزيمين لمّاعيْن وكلاسيكيين. كما زُوّد الموديل الأوّل بإبزيم وعلبة من الستانلس ستيل معالجين بمادة PVD باللون الذهبي الأصفر اللماع، مع قرص مطابق بنقشة أشعة الشمس وأحادي بالذهبي الأصفر. أمّا الموديل الثاني فقد زُوّد بإبزيم وعلبة من الستانلس ستيل معالجين بمادة PVD باللون الأسود. كما زُخرف قرصه المزدان بنقشة أشعة الشمس بعقربَيْن سوداوَيْن لماعَيْن وأحجار الكابوشون والنقطة المقعرة التي تحمل بصمة Movado.