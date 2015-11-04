أساور "فوريفر يانغ" الملونة من "شاريول"

تثير هذه المجموعة الجديدة من الأساور والخواتم الملونة مزاجاً يجمع بين الهدوء الحالم وطابع الروك المفعم بالحياة، وهي محاطة بإطار من الذهب الوردي أو الستيل الأسود وتتميز بطيف واسع من الألوان يجسد أبرز صيحات الموضة العصرية التي تحفل بها منصات عروض الأزياء. وتأتي مجموعة "فوريفر يانغ" Forever Young من الأساور– أحد أبرز مجموعات إكسسوارات علامة "شاريول" CHARRIOL– بتصميم أساور مسطحة رفيعة تتألق بمجموعة متجددة من الألوان التي تضفي طابعاً من الأناقة الفرنسية على أية إطلالة.

ولإطلالة أكثر جرأة، تتوفر هذه الأساور بإطار أسود اللون يحيط بأسلاك ملتفة زاهية بألوان الفوشيا والأزرق الكوبالتي والأخضر الفستقي والأسود الفحمي، لتعكس الصورة الأكثر عصرية وتجدداً لتصميم الأسلاك المميز لعلامة "شاريول" CHARRIOL. وفي لمسة نهائية راقية تبرز روعة هذه الأساور، تتألق أقراص صغيرة من الذهب الوردي أو اللون الأسود تحمل شعار "شاريول" CHARRIOL.