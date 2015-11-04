أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

بالفيديو: نانسي عجرم تشارك في تصميم مجموعة "داماس" الجديدة

Google+ Print
بالفيديو: نانسي عجرم تشارك في تصميم مجموعة "داماس" الجديدة بالفيديو: نانسي عجرم تشارك في تصميم مجموعة "داماس" الجديدة

الأربعاء 04-11-2015 19:06

احتفلت دار المجوهرات العريقة "داماس" بتجدّد عقدها مع سفيرة العلامة ووجهها الإعلاني النجمة نانسي عجرم. وبالمناسبة، أطلقت "داماس" قطعاً جديدة ضمن مجموعة "فرفشة" وكان لنانسي لمساتها في تصاميمها التي جاءت ناعمة وأنثوية، شبيهة بشخصية هذه الفنانة الشابة.
حضر الاحتفال، الذي جرى يوم الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، في فندق فينيسيا في العاصمة بيروت، عدد من الوجوه الإعلامية والصحافيين، الذين كانت لهم أحاديث ومقابلات جانبية مع نانسي عجرم.
بدوره، كان لموقع سيدتي نت حوار معها على هامش المناسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه