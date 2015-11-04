بالفيديو: نانسي عجرم تشارك في تصميم مجموعة "داماس" الجديدة

احتفلت دار المجوهرات العريقة "داماس" بتجدّد عقدها مع سفيرة العلامة ووجهها الإعلاني النجمة نانسي عجرم. وبالمناسبة، أطلقت "داماس" قطعاً جديدة ضمن مجموعة "فرفشة" وكان لنانسي لمساتها في تصاميمها التي جاءت ناعمة وأنثوية، شبيهة بشخصية هذه الفنانة الشابة.

حضر الاحتفال، الذي جرى يوم الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، في فندق فينيسيا في العاصمة بيروت، عدد من الوجوه الإعلامية والصحافيين، الذين كانت لهم أحاديث ومقابلات جانبية مع نانسي عجرم.

بدوره، كان لموقع سيدتي نت حوار معها على هامش المناسبة.