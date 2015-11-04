بالصور.. السيسى يعقد 3 لقاءات فى اليوم الأول لزيارته لبريطانيا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مقر إقامته بلندن اليوم، الأربعاء، بأول أيام زيارته لبريطانيا، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار "أكتيس" أحد أكبر الصناديق الاستثمارية فى بريطانيا، وتم استعراض المشروعات التى ينفذها الصندوق فى مصر

كما عقد الرئيس لقاء مع اللورد بول دايتون، منفذ خطة تحديث البنية الأساسية ببريطانيا، حيث بحث معه الاستفادة من خبرته فى مجال البنية الأساسية.

والتقى الرئيس السيسى برئيس شركة بريتش بتروليم، التى تضطلع بنشاط واستثمارات كبيرة فى مصر.

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