رئيس الوزراء يتفقد شوارع إدكو بالبحيرة لمتابعة عمليات مواجهة السيول

تفقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء شوارع مدينة إدكو، والتى شهدت حالة من الطقس السيئ وهطول الأمطار بغزارة مما حول أغلب شوارع المدينة إلى مستنقعات.

واجتمع رئيس الوزراء مع محافظ البحيرة ووزير الإسكان والصحة والتنمية المحلية بمقر مجلس المدينة لمناقشة آثار سوء الأحوال الجوية، موجها الجهات التنفيذية بسرعة سحب المياه من المناطق المنكوبة وتعويض المضارين من الأهالى وسرعة الانتهاء من محطة الصرف الصحى شمال إدكو لصرف مياه الأمطار خلال فصل الشتاء.

وكانت محافظة البحيرة شهدت حالة من الطقس السىء بشكل غير متوقع صاحبها شدة الرياح وهطول الأمطار بغزارة مما أدى توقف الحركة المرورية على الطرق السريعة خاصة طريق وادى النطرون العلمين، وقد أدت السيول إلى انهيار عشرات المنازل بقرية العفونة بوادى النطرون ومصرع 6 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.