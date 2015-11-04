الداخلية: إسراء الطويل تجرى فحوصات بمستشفى المنيل الجامعى للمرة الثانية

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، إن إسراء الطويل متهمة بالانتماء للجماعة الإرهابية بالقضية رقم 485 لسنة 2015 أمن دولة عليا، مؤكداً أنها خرجت اليوم لإجراء إشاعة رنين مغناطيسى وبعض الفحوصات الطبية بمستشفى المنيل الجامعى، مشيراً إلى أن خروجها لإجراء الفحوصات يعد للمرة الثالثة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى، عبر برنامجه "مانشيت"، أنه كان مطلوب عرضها فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجارى، بمستشفى المنيل الجامعى للمرة الثالثة، لكى تجرى آشعة ويتم عرضها على استشارى مخ وأعصاب، وهى خرجت اليوم بالفعل نتيجة العرض على الاستشارى ولم ترد للوزارة، مشدداً على أن إسراء الطويل، لها زيارات مقررة وأهلها يزوروها لأن ذلك من حقها القانونى.

وأكد عبد الكريم، أن وزارة الداخلية ومصلحة السجون تتلقى النزلاء بموجب، أمر تنفيذ صادر من النيابة العامة أو قرار حبس احتياطى، وهى محبوسة احتياطياً بموجب النيابة العامة المسئول عن وجودها داخل السجن النيابة العامة، لافتاً إلى أن أحد الاستشاريين المتعاقدين مع مصلحة السجون ووقع الكشف الطبى عليها، وتبين أنها مصابة بالعمود الفقرى وضعف بالعضلات، وأوصى بجلسات علاج طبيعى لها بدأ من يوم 20 أكتوبر، مشدداً أنه لو حالتها اقتضت أن تخرج مرات عديدة من السجن لتلقى العلاج سوف تخرج لأنه إلزام على مصلحة السجون.

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