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بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح حديقة المستقبل بكلية الحقوق

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بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح حديقة المستقبل بكلية الحقوق بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح حديقة المستقبل بكلية الحقوق
افتتح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة حديقة المستقبل بكلية الحقوق بحضور الدكتور شريف خاطر عميد الكلية وعمداء الكليات المختلفة والدكتورة رشا على الدين وكيل الكلية لشئون البيئة وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

اليوم السابع -11 -2015

وتم إنشاء الحديقة على مساحة 5000 آلاف متر مربع وبها مساحات خضراء ونافورة جمالية وعدد من الأماكن المخصصة للانتظار.

اليوم السابع -11 -2015

وأشار الدكتور محمد القناوى ان الجامعة عملت على خلق إعادة التنسيق الحضارى والجمالى للجامعة وتم تفكيك المظلة التى كانت تستخدم للامتحانات بعد انشاء مبنى كامل للامتحانات وتم تفكيك هذه المظلة بتكلفة قليلة جدا من خلال كتيبة الإنجاز التى تعمل داخل الجامعة وتم تنفيذ هذه الحديقة وتجهيزها بمساحات خضراء وأشجار مثمرة وتخصيص أماكن لانتظار الطلاب وروعى بها البعد الجمالى لتصميم الحدائق لكى يكون هناك متنفس من المساحات الخضراء لطلاب كلية الحقوق.

كما أضاف ان الهدف الأساسى من إنشاء الحدائق هو راحة الطالب بالإضافة إلى الفوائد الجمالية الأخرى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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