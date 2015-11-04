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رئيس جامعة المنصورة يكرم 172 من التمريض والأطباء المقيمين بمستشفى الأطفال

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رئيس جامعة المنصورة يكرم 172 من التمريض والأطباء المقيمين بمستشفى الأطفال رئيس جامعة المنصورة يكرم 172 من التمريض والأطباء المقيمين بمستشفى الأطفال
كرم الدكتور محمد القناوى 45 من الأطباء المقيمين و127 من هيئة التمريض بمستشفى الأطفال الجامعى لانتهاء الدورة التدريبية لمهارات الاتصال والتواصل الاجتماعى بحضور الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب والدكتور محمد عطية وكيل كلية الطب والدكتورة انجى الوكيل مدير شئون الأطفال بالمستشفى ومحمد بركة منسق عام مؤسسة القادة بالدقهلية.

اليوم السابع -11 -2015

وأكد الدكتور محمد القناوى أن مهارات التواصل والاتصال هامة جدا والمؤسسة الطبية الناجحة تعتمد على التواصل الجيد مع الجمهور وجميع الأطباء وأعضاء هيئة التمريض يحملون عبئا أكبر داخل المستشفى للارتقاء بالمنظومة الطبية داخل مستشفى الأطفال.

اليوم السابع -11 -2015

وأضاف أن النجاح يعتمد على حصيلة جهود فريق العمل بالمستشفى ويجب ان يتسم العمل بالجدية والالتزام وتحمل المسئولية وإنكار الذات وتوسيع مدارك الفكر لدى الأطباء بحيث تشمل تحديث وتطوير الأجهزة وتوفيرالامكانيات الأزمة لخدمة قطاع كبير من المرضى والعمل على رفع مستوى الخدمة داخل المستشفى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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