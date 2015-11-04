محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا كسح مياه الأمطار من شوارع مدينة السادات

قام الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، بجولة تفقدية لمدينة السادات للوقوف على حالة المدينة إثر هطول أمطار غزيرة بالمدينة بحضور رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ومأمور مركز السادات، حيث تفقد محافظ المنوفية المناطق السكنية والصناعية التى توجد بها تجمعات مياه الأمطار وأكد ضرورة كسح المياه بصفة مستمرة وفتح بالوعات الصرف الصحى للتخلص من مياه الأمطار تحسبًا لسقوط أمطار أخرى مفاجئة وذلك لتسهيل حركة المرور بالمدينة.

وأصدر المحافظ تعليماته بالدفع بـ25 سيارة شفط و2 سيارة طوارئ و3 سيارة نافورى و10 ماكينات شفط غاطس لشفط المياه من البدرومات والجراجات الخاصة ذات المستوى المنخفض، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه لا توجد أى انهيارات سكنية ولا إصابات أو حالات وفاة.

وأكد محافظ المنوفية فى بيان صحفى أن المحافظة على استعداد تام لمواجهة الأزمات التى قد تنجم عن الظروف الجوية لفصل الشتاء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والشئون الصحية والحماية المدنية وشركة الكهرباء وإدارة المرور لرفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وباقى مراكز ومدن المحافظة.