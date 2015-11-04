كنوز العسل الملكي لترميم الشعر التالف

هي عبارة عن خلطة غنية من العسل ، العسل الملكي و بربولس لتجديد الشعر التالف والضعيف حيث تعاني أكثرية النساء من هذه المشكلة من هنا ابتكرت غارنييه الحل المثالي الذي تحتاجه كل امرأة لتحقيق جمالها والحصول على شعر طويل أشقر وصحي. من الممكن استخدام العسل لتفتيح الشعر، وذلك بخلط ملعقة من العسل مع 6 ملاعق من الماء المقطر ووضع المزيج على الشعر لمدة ساعة تقريباً قبل غسله، وتكرر هذه العملية مرة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج. أو استعمال جديد مجموعة العسل الملكي من غارنييه الترا دو الذي يعمل على حماية الشعر وبالتالي يمنحه اللون الطفولي المميّز والغذاء والإشراق.