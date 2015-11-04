ودعّي الشعر الباهت مع شامبو الطقوس المذهلة

إليك خلطة غنية من زيت الارغان و كاميليا لتغذية الشعر الجاف و الباهت لهذا تعرفي على فوائد هذه الخلطة واستعمليها على طريقة شامبو وماسك وكريمات لشعرك :

يحتوي زيت الأرغان والكاميليا على مختلف انواع المواد الغذائية . ليتم استخدام هذا الخليط في المقام الأول للشعر أو للعناية بالبشرة .

العديد من الخبراء في جميع أنحاء العالم يسمي هذا المنتج باسم “الذهب السائل” لأنه يمكن أن يمنح حياة جديدة للشعر الجاف ليبدو بشكل صحي مميّز .

كما انه يعمل والكاميليا بصورة جيدة للتخلّص مع الشعر التالف .

فهذه الخلطة من غارنييه تسلعد في ترطيب الشعر بطريقة طبيعية ، وتخلصك من التجعد وكذلك خشونة الشعر بطريقة طبيعية وفعالة .