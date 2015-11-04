منافسة جمالية بين كيم كردشيان الأصلية والصينية

Angela baby أو Yang Ying هو اسم الممثلة وعارضة الأزياء الصينية التي عُرفت بلقب "كيم كردشيان الصين"، وهي تتصدر عناوين المجلات بعد أن أنفقت 3.1 مليون دولار على زفافها. ولدت هذه النجمة في Shanghai, China ودخلت عالم عرض الأزياء منذ أن كانت في الرابعة عشر من عمرها. وهي اليوم من أهم نساء الأعمال في الصين. إذ حصلت على مرتبة 12 في لائحة أعلى دخل، بعد أن وصلت عام 2015 إلى 6.4 مليون $. بعد التعرف إلى أنجيلا بيبي، لا بد من مقارنة جمالية بينها وبين التي لقبت باسمها. فمن الأجمل كيم كردشيان الصينية أم الأصلية؟

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آخر صيحات المكياج

اشتهرت كيم كردشيان بالرموش الكثيفة التي تمنح العينين اتساعاً أكبر وتبرز جمالهما، وها هي أنجيلا بيبي تنشر صورة لها بالرموش الكثيفة مع الأي لاينر الناعم. وكان القاسم المشترك بينهما أحمر الشفاه اللافت وطريقة وضعه بشكل يبرز رسمة الشفاه الجذابة. لكن كيم استخدمت اللون البرتقالي في حين أن أنجيلينا اعتمدت الدرجات الداكنة مواكبة لصيحات الموضة.



الفرق النصفي

تعتمد كل من كيم كردشيان وصاحبة اللقب الصينية التسريحة الطبيعية للشعر المنسدل بشكل تموجات عريضة مع الفرق النصفي. أيهما تجدينها الأجمل؟



المكياج الطبيعي

احتل هذا النوع من المكياج المراتب الأولى بعد أن استطاع بتقنيات متطورة إخفاء كل عيوب الوجه، وإبراز الصفات الجمالية بشكل طبيعي جداً. وها هما النجمتان بالصور تؤسسان بشرتهما بشكل لافت وطبيعي مع الرموش الكثيفة والغلوس الطبيعي.



الإطلالة الجذابة

لكل من كيم كردشيان وأنجيلا طريقتها الخاصة في إبراز أنوثتها في شكل لافت، أيهما تجدينها الأكثر جاذبية؟

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